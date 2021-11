3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство продлило на полгода запрет на ввоз и реализацию ряда товаров. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №622 от 2 ноября 2021 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Постановлением Совмина от 23 апреля 2021 года № 240 был установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси. Такое решение было принято для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа. В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me).

Новым постановлением правительства №622 действие запрета продлено с 4 ноября 2021 года до 4 мая 2022-го включительно.-0-