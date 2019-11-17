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17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство продлило санацию ОАО "Сукно". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 13 ноября 2019 года №761, которое опубликовано сегодня на
Совет Министров согласовал ходатайство концерна "Беллегпром" о продлении срока санации ОАО "Сукно" до 7 августа 2022 года.
В 2018 году ожидалось, что санацию предприятия проведут за полтора года.
Ранее председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина заявляла, что бренд "Сукно" будет сохранен, производство разместится на площадке ОАО "Камволь".-0-