Правительство расширило список заготовителей для предоставления субсидии на уплату процентов по кредитам

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси расширен перечень заготовителей, которым в 2020-2021 годах предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 23 апреля 2020 года №250, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Речь идет о кредитах, предоставленных банками в 2020 году, для закупки продукции растениеводства.

В соответствии с документом в перечень внесены торговое унитарное предприятие "Рогачевское ХПП", унитарное предприятие по оказанию услуг "Буда-Кошелевский хлебоприемный пункт", ЗАО "Серволюкс Агро", производственно-торговое унитарное предприятие "Горецкий элеватор", совместное закрытое акционерное общество "Агролинк", Бобруйский комбинат хлебопродуктов, Осиповичский хлебозавод и Климовичский комбинат хлебопродуктов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-