Правительство скорректировало некоторые вопросы деятельности "Великого камня"

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 17 сентября 2021 года №537 внесены изменения в ряд постановлений правительства по вопросам деятельности Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Изменения направлены на реализацию указа от 11 июня 2021 года №215, принятого для создания дополнительных условий по улучшению инвестиционного климата индустриального парка "Великий камень".

В частности, скорректировано положение, утвержденное постановлением Совмина от 31 января 2018 года №87, о порядке подтверждения условий для освобождения от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость в отношении ввозимых (ввезенных) товаров (технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов) для исключительного использования в целях реализации инвестпроекта на территории "Великого камня".

Помимо этого, скорректировано постановление правительства от 16 августа 2012 года №756, а также единый перечень административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совмина от 17 февраля 2012 года №156.

Среди изменений: уточнение функций, выполняемых администрацией "Великого камня"; определение условий отнесения товаров (работ, услуг), имущественных прав к используемым для оснащения объектов индустриального парка; установление срока проведения государственной экологической экспертизы для объектов, расположенных в границах данного парка (15 рабочих дней со дня регистрации заявления и представления в соответствии с законодательством об административных процедурах всех документов); корректировка порядка принятия решений в отношении капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест.

Кроме того, постановлением №537 утверждено положение о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Правовой акт вступил в силу с 17 сентября 2021 года.-0-