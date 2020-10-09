Правительство скорректировало план развития электроэнергетики до 2025 года с учетом ввода БелАЭС

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство скорректировало комплексный план развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной электростанции. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №582 от 6 октября 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В плане развития продлены до 2022 года сроки ввода БелАЭС. Также до 2022 года продлены сроки строительства пиково-резервных энергоисточников, при этом они будут возводиться только на базе газотурбинных установок.

Кроме того, в новой редакции изложены межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года и перечень инвестиционных проектов по строительству пиково-резервных энергоисточников и установке электрокотлов.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом".-0-