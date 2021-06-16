Правительство утвердило нацплан действий по предотвращению деградации земель до 2025 года

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 15 июня 2021 года №341 утвержден Национальный план действий по предотвращению деградации земель (почв) на 2021-2025 годы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В план включены 42 мероприятия, которые направлены на совершенствование правового регулирования в области предотвращения деградации земель, реализацию практических мер по предотвращению деградации и восстановлению деградированных почв, а также повышение уровня научно-технических знаний, наращивание потенциала, информационное обеспечение и укрепление международного сотрудничества.

В числе мероприятий - совершенствование законодательства о размещении, разработке, рекультивации и учете внутрихозяйственных карьеров, предназначенных для добычи общераспространенных полезных ископаемых, установлении дифференцированных нормативов содержания химических веществ в почвах, получении данных дистанционного зондирования Земли в отношении территории Беларуси. Также предусмотрены перевод пригодных для выращивания леса участков земель в категорию земель лесного фонда, экологическая реабилитация торфяников, создание типовой цифровой платформы "Точное земледелие".

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-