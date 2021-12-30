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30 декабря 2021, 09:56

Правительство утвердило новые цены на газ и тарифы на электричество

Фото из архива
Фото из архива

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство установило новые цены на газ, тарифы на электрическую и тепловую энергию. Соответствующее постановление Совета Министров от 28 декабря 2021 года №766 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Природный газ

Определена цена на газ, используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа. При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов она составит в отопительный период с 1 января по 31 мая включительно - Br 0,1494 за кубометр, с 1 июня по 31 декабря включительно - Br0,1977. В летний период газ будет стоить Br0,5417 за кубометр. При отсутствии индивидуальных газовых приборов цена составит Br0,5417 за кубометр независимо от сезона.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена составит Br4,33 с одного проживающего в месяц. Цена на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, будет Br12,46 с одного проживающего. В квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, газ будет стоить Br7,04 для одного проживающего в месяц.

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), в отопительный период с 1 января по 31 мая придется платить Br0,6312 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря - Br0,6872. В летний период установлены следующие цены: с 1 января по 31 мая - Br0,2367, с 1 июня по 31 декабря - Br0,2577.

Сжиженный газ

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами будет стоить в отопительный сезон с 1 января по 31 мая Br2,3377, с 1 июня по 31 декабря Br2,5244. В летний период цена будет Br1,4669. При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 куб.м также будет стоить Br1,4669.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена сжиженного газа составит Br4,4 с одного проживающего в месяц. При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения он будет стоить Br12,47. При наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя - Br5,87 с одного проживающего в месяц.

Цена на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), в отопительный сезон составит: с 1 января по 31 мая включительно - Br7,4757 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря включительно - Br8,1351. В летний период она будет Br1,4669.

Газ в баллонах

Цена 1 кг газа в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления составит Br1,04. Таким образом, такой баллон будет стоить Br21,8.

Электроэнергия

Одноставочный тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, где есть электроплиты, составит Br0,1973 за 1 кВт.ч.

Дифференцированный тариф по двум временным периодам в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) - Br0,1381 за 1 кВт.ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) - Br0,3946.

Что касается дифференцированного тарифа по трем временным периодам, в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) он составит Br0,1184 за 1 кВт.ч, максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) - Br0,3551, в остальное время суток - Br0,1381.

Стоимость электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит Br0,1354 за 1 кВт.ч, в остальное время суток - Br0,2514.

Электроэнергия в том числе для отопления, горячего водоснабжения в жилых домах и квартирах, не оборудованных системами централизованного тепло- и газоснабжения, где есть электроплиты, но отсутствуют приборы индивидуального учета с 1 января по 31 мая включительно по одноставочному тарифу будет стоить Br0,0981 за 1 кВт.ч. Дифференцированный тариф по двум временным периодам в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит Br0,0687 за 1 кВт.ч, в остальное время суток - Br0,1275. С 1 июня по 31 декабря включительно одноставочный тариф составит Br0,1003 за 1 кВт.ч, а дифференцированный тариф по двум временным периодам: минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) Br0,0702 за 1 кВт.ч, в остальное время суток - Br0,1304 за 1 кВт.ч.

Электрическая энергия для отопления и горячего водоснабжения в жилых помещениях, не оборудованных системами централизованного тепло- и газоснабжения, но при наличии прибора индивидуального учета расхода электроэнергии с 1 января по 31 мая включительно будет стоить Br0,0398 за 1 кВт.ч, с 1 июня по 31 декабря включительно - Br0,0433 за 1 кВт.ч.

В остальных случаях одноставочный тариф на электроэнергию составит Br0,2321 за 1 кВт.ч. Дифференцированный тариф по временным периодам минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) - Br0,1625 за 1 кВт.ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) - Br0,4642. Повышается также тариф по трем временным периодам. В период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) он составит Br0,1393, в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) - Br0,4178, а в остальное время суток - Br0,1625.

Что касается тарифов на коммунальные услуги, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, то они составят: за 1 Гкал тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения - Br118,85; за 1 куб.м природного газа, используемого с установленными приборами индивидуального учета расхода газа, - Br0,5688. За 1 куб.м природного газа, используемого без приборов индивидуального учета расхода газа, но при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя, тариф составит Br4,55 с одного проживающего в месяц, Br13,08 - при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), Br7,39 - при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя. При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов стоимость природного газа в отопительный период будет Br4,55 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, в летний период - Br1,71.

За 1 кВт.ч электроэнергии одноставочный тариф составит Br0,2552, дифференцированный тариф по двум временным периодам во время минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) - Br0,1786, максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) - Br0,5104. Изменится и дифференцированный тариф по трем временным периодам. Так, в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) он составит Br0,1531, максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) - Br0,4594, а остальное время суток - Br0,1786 за 1 кВт.ч.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.-0-

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газ правительство цены электроэнергия
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