Правительство утвердило объемы реализации древесины вне биржи в 2022 году

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси утвердило объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов в 2022 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №592 от 18 октября 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В целом объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов в 2022 году составят 12 млн 778,8 тыс. куб.м (на 2021 год объемы такой реализации были установлены на уровне 12 млн 148,7 тыс. куб.м). В том числе в Витебской области будет реализовано 2,77 млн куб.м, Гомельской - 3,125 млн куб.м, Минской - 2,767 млн куб.м, Могилевской - 1,696 млн куб.м, Брестской - 1,303 млн куб.м, Гродненской - 1,115 млн куб.м.

Объемы реализации древесины по хвойной группе древесных пород запланированы в размере 7 млн 076,4 тыс. куб.м, по твердолиственной - 137,7 тыс. куб.м, по мягколиственному хозяйству - 5 млн 564,7 тыс. куб.м.

Документ принят в соответствии с правилами реализации древесины, утвержденными указом от 23 ноября 2020 года №437 "О ведении лесного хозяйства и реализации древесины".-0-