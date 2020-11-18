Правительство утвердило перечень градостроительных проектов на разработку в 2021 году

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в 2021 году. Соответствующее постановление от 16 ноября 2020 года №649 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В перечень вошли 24 градостроительных проекта. Для Брестской и Витебской областей будет разработано по четыре проекта, Гомельской и Могилевской - по три, для Гродненской и Минской областей планируется подготовить по пять таких проектов.

В частности, будут разработаны генеральные планы таких городов, как Барановичи, Витебск, Новополоцк, Гомель, Могилев и города-спутника Жабинка.

Кроме того, генеральные планы разработают и для специального туристско-рекреационного парка "Браславский", курорта республиканского значения "Новоельня", зон отдыха республиканского значения "Вилейка" и "Чигиринка".

Также будет подготовлен ряд схем комплексной территориальной организации различных районов Беларуси, детальный план исторического центра Мозыря с проектом регенерации исторической застройки и детальные планы других участков.-0-