9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило требования к размещению средств наружной рекламы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №395 от 7 июля 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом определен порядок выдачи, продления действия, переоформления и прекращения действия разрешения на размещение средств наружной рекламы, порядок проведения торгов на право ее размещения на недвижимом имуществе. Также установлены требования к ее размещению в пределах придорожной полосы (контролируемой зоны) автомобильной дороги, красных линий улиц, дорог или площадей населенных пунктов. Кроме того, сформирован перечень средств наружной рекламы, размещение которых допускается без наличия разрешения.

Предусмотрено, что разрешения, выданные до вступления в силу настоящего постановления, не подлежат переоформлению в связи с его вступлением в силу.

Средства наружной рекламы, находящиеся в придорожной полосе, не должны иметь внешних и других сходств с техническими средствами организации движения, создавать впечатление нахождения на дороге транспортного средства, пешехода, животного или другого объекта, ослеплять участников дорожного движения, ограничивать видимость на дороге. Кроме того, средства наружной рекламы должны находиться в надлежащем эстетическом и техническом состоянии, в том числе не содержать посторонние надписи и рисунки.-0-