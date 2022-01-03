Правительство увеличило таксовую стоимость на древесину на корню

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство увеличило таксовую стоимость на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню, в 2022 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 декабря 2021 года №783, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Согласно документу такса первого разряда за один плотный кубометр крупной деловой древесины без коры для сосны и лиственницы составляет Br27,9, березы (кроме березы карельской) - Br9,22, дуба, ясеня и клена - Br96,44.
Таксы - своеобразная плата за выращивание древесины. Они предназначены для возмещения затрат лесного хозяйства на воспроизводство, охрану и защиту лесов. Стоимость древесины, отпускаемой на корню, определяется согласно размеру такс (с 1-го по 5-й разряд) в зависимости от категории качества (крупная, средняя, мелкая, дровяная), а также пород (сосна, ель, береза, дуб, ольха серая).-0-