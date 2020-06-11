Правительство в ближайшее время определит резервы для роста экономики

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство в ближайшее время рассмотрит основные результаты реализации мер поддержки экономики на фоне пандемии и определит резервы для выхода экономики на траекторию роста. Об этом сегодня в парламенте заявил премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко отметил, что в текущей деятельности правительство будет исходить из необходимости решения задач восстановления экономики от последствий мирового кризиса, вызванного пандемией. Пакет антикризисных мер уже реализуется. "Правительство уже в новом составе на ближайшем заседании Президиума Совета Министров рассмотрит основные результаты принимаемых мер поддержки, а также определит резервы для выхода экономики на траекторию роста", - анонсировал он.

"Во взаимодействии с Национальным банком продолжим реализацию мер по обеспечению макроэкономической сбалансированности, улучшению структуры платежного баланса, дальнейшему снижению инфляции и повышению доступности ресурсов для реального сектора экономики", - добавил премьер.

Делом ближайшего времени руководитель правительства назвал подготовку программы социально-экономического развития на будущую пятилетку, а также пакета документов на 2021 год. Речь идет, в частности, о проектах прогноза социально-экономического развития, бюджета, основных направлений денежно-кредитной политики. При разработке этих документов Совмин рассчитывает на конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом.-0-