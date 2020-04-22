Правительство временно запретило вывоз из Беларуси дыхательной аппаратуры

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство временно запретило вывоз из Беларуси аппаратуры для кислородной терапии, искусственного дыхания или прочей терапевтической дыхательной аппаратуры. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 21 апреля 2020 года №243, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Этот запрет не коснется аппаратуры, используемой исключительно для озоновой или аэрозольной терапии.

Документ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 20 апреля текущего года.-0-