Предоставление блока NOTAM исключено из перечня услуг ценового госрегулирования

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиационно-техническое обеспечение, предоставление блока NOTAM и ряд других услуг аэропортов исключены из сферы государственного ценового регулирования. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 20 июля 2020 года №54 "Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 15 мая 2017 года №25", сообщает БЕЛТА.

Так, исключены обеспечение взлета и посадки воздушного судна при выполнении испытательных полетов, пользование системой общего доступа для автоматизированной регистрации убывающего пассажира, обслуживание делегации в правительственном секторе аэровокзала, предоставление экипажу воздушного судна блока NOTAM, авиационно-техническое обеспечение (обеспечение приемки и выпуска) воздушного судна, предоставление услуг диспетчера по контролю на перроне.

Тарифы на вышеуказанные услуги не подлежат государственному ценовому регулированию и самостоятельно устанавливаются субъектом хозяйствования.

Постановление вступает в силу с 3 сентября.-0-