Предприятия "Белгоспищепрома" с начала года увеличили экспорт

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Белгоспищепрома" в январе - сентябре увеличили производство продукции и экспорт, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Итоги работы организаций "Белгоспищепрома" за девять месяцев 2021 года подвели на совете концерна. С докладом выступила заместитель председателя концерна Марина Михальцевич, руководители предприятий.

В январе - сентябре объем производства в кондитерской отрасли вырос на 5,3%, масложировой - 19,7%, пивоваренной - 4,2%, алкогольной - 4,9%, консервной - 1,3%.

Одним из основных рынков сбыта для предприятий концерна остается Российская Федерация. За девять месяцев туда поставлено товаров на сумму $135,5 млн, или 52% всего экспорта.

"Белгоспищепром" нарастил на 63,1% поставки в страны Персидского залива. Концерн увеличил поставки в Словакию - в 5,4 раза; Норвегию - в 3,4; Украину - в 1,6; Данию - в 1,5; Венгрию, Латвию, Боснию и Герцеговину - в 1,4; Германию - в 1,3. В 1,3 раза возрос экспорт в Китай: поставлено продукции на $11,1 млн. Втрое увеличены поставки в Японию, более чем в два раза - в Марокко, Сингапур, ОАЭ. Вырос экспорт в Канаду, Армению, Азербайджан и Новую Зеландию.

За девять месяцев у предприятий концерна положительное сальдо внешней торговли товарами - $48,9 млн.

За январь - сентябрь среднемесячная зарплата по концерну составила Br1376,3, это больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 16,1%. Реальная зарплата выросла на 6,3%.-0-