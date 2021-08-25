Предприятия "Белгоспищепрома" за I полугодие освоили 13 новых рынков сбыта

"За первое полугодие концерном выполнены ключевые показатели эффективности работы. Увеличены объемы производства организациями кондитерской, масложировой, алкогольной, дрожжевой и прочих отраслей. В 1,5 и более раз увеличены поставки продуктов питания в страны дальней дуги, а также в Китайскую Народную Республику. Сегодня экспорт осуществляется в 72 государства мира. За полугодие мы прибавили 13 стран", - рассказал председатель "Белгоспищепрома" Анатолий Бубен.

Положительное сальдо внешней торговли товарами предприятий концерна "Белгоспищепром" в январе-июле 2021 года составило $23 млн.

Эффективные продажи позволили удвоить прибыль от реализации продукции и чистую прибыль. По итогам полугодия среди органов госуправления концерн лидирует по величине уплаченных налогов в республиканский бюджет. В целом по организациям концерна темп роста среднемесячной заработной платы к январю-июню 2020 года составил 116,9%.-0-

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Белгоспищепром" за первое полугодие 2021 года освоили 13 новых рынков сбыта: Афганистан, Ирак, Нигерия, ОАЭ, Малайзия, Саудовская Аравия, Ливан, Марокко, Бразилия, Ливия, Исландия, Оман, Пакистан. Всего на эти рынки поставлено продукции на сумму $1,2 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.