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24 июля 2020, 15:49

Предприятия "Беллегпрома" готовятся к новому учебному году

Фото из архива
Фото из архива

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллегпром" готовятся к новому учебному году и шьют товары для школьников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

В частности, ОАО "Галантэя" выпустило 16,5 тыс. ранцев и рюкзаков. Это более 100 моделей, треть из которых - новинки этого года. "Изделия имеют жесткий внутренний каркас и хорошо держат форму. Ортопедическая спинка помогает равномерно распределить нагрузку по всей спине школьника, - отметили в пресс-службе. - Также ноу-хау предприятия - анатомическая спинка с дышащим эффектом за счет 3D-сетки и регулируемые лямки с массажным амортизирующим эффектом".

Модельный ряд обуви, выпускаемой для школьников предприятиями "Беллегпрома", обновлен на 20%. Расширены линейки sport и sport casual. "При изготовлении обуви для детей используются натуральные кожевенные либо текстильные материалы со стопроцентным содержанием натуральных волокон", - подчеркнули в концерне.

К новому учебному году предприятия отрасли также расширили ассортимент школьной одежды. Планируется, что в торговые организации страны поступит порядка 600 тыс. швейных и трикотажных изделий для детей школьного возраста. Будет предложено более 500 моделей, из них почти 300 - новые.

"Для производства школьного ассортимента используются поливискозные и полушерстяные ткани, смесовые ткани с содержанием хлопка, трикотажные полотна, которые соответствуют всем нормам и требованиям, предъявляемым к детской одежде, - рассказали в пресс-службе. - Школьная коллекция представлена широким размерным рядом, что позволит подобрать одежду для учащихся всех возрастов. Большая часть моделей - с регуляторами, это обеспечит идеальную посадку при разной комплекции. Выпускаются также модели и для детей с нестандартной фигурой".

В концерн "Беллегпром" входят 96 организаций, 76 из которых - промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Они выпускают 60% общего объема товаров легкой промышленности Беларуси и 21% общего объема отечественных непродовольственных товаров.-0-

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