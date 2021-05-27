Предприятия "Беллегпрома" представлены на текстильной выставке в Ташкенте

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация принимает участие в международной выставке UzTextileExpo-2021 в Ташкенте, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Беллегпром" Марина Васькевич.

В состав делегации во главе с председателем "Беллегпрома" Татьяной Лугиной вошли представители ведущих предприятий, в том числе Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения, предприятия "Белвест", Минского производственного кожевенного объединения, пинского "Полесья", а также члены Ассоциации легкой промышленности Беларуси.

Татьяна Лугина выступила с докладом на конференции Uzbekistan Textile Conference. Также приняла участие в открытии международной выставки текстильной и модной индустрии UzTextileExpo, где подчеркнула: "Отрадно, что наконец сегодня, на этой площадке, есть возможность встретиться офлайн десяткам представителей легкой промышленности разных стран, восстановить деловые контакты, которые нарушились вследствие пандемии, открыть новые имена и наладить взаимодействие бизнесов. Период COVID-19 изменил многое в отрасли - начиная от рынков и заканчивая поведением потребителя, поэтому важно обсудить, как отрасль будет существовать в новых реалиях".

Кроме того, прошли переговоры с ассоциациями "Узтекстильпром" и "Узчармсаноат", рядом текстильных компаний и предприятий по переработке кожевенного сырья. Завтра работа делегации продолжится.

В этом году выставка собрала около 100 компаний и брендов из ключевых стран, в числе которых Беларусь, Республика Корея, Россия, Таджикистан, Турция, Афганистан и Узбекистан. Экспозиция выставки представляет весь ассортиментный спектр товаров текстильной и легкой промышленности: сырье, хлопчатобумажную и смесовую пряжу, суровые и готовые ткани, трикотажное полотно, фурнитуру и материалы для текстильного производства, а также готовую текстильную продукцию - одежду, трикотаж, чулочно-носочные изделия, домашний текстиль, напольные покрытия и др.-0-

Фото пресс-службы концерна "Беллегпром"