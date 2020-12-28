28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллегпрома" прорабатывают поставки продукции в Смоленскую область, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал концерна.
"Представители "Беллегпрома" провели встречу с администрацией российского региона. Вице-губернатор Смоленской области Алексей Стрельцов отметил активное взаимодействие сторон по развитию кооперационных связей, подготовке и переподготовке кадров, подчеркнул взаимный интерес в развитии сотрудничества компании "Русский лен" и Оршанского льнокомбината", - говорится в сообщении.
Стороны условились изучить возможность поставок льняной пряжи и котонизированного льноволокна ООО "Русский лен" в адрес белорусских предприятий, а также проработать открытие в Смоленской области фирменного магазина и оптового склада "Беларускі лён", организовать для российских коллег визит на Оршанский льнокомбинат. Кроме того, представители Смоленской области изучат возможности закупок продукции легпрома, размещения заказов на предприятиях концерна и дилерства.-0-