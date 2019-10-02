Предприятия "Беллегпрома" увеличивают экспорт в ЕС и будут активнее работать с Китаем

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллегпрома" увеличивают поставки на рынок Европейского союза и будут активнее работать с Китаем, сообщила журналистам председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина сегодня на международной выставке по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry, передает корреспондент БЕЛТА.

Татьяна Лугина

"Беллегпром" для себя приоритетной задачей ставит наращивание экспорта. Рынок России в этом году просел в части показателей отгрузок, хотя в натуральном выражении он не уменьшается в объемах. С учетом этой ситуации приоритетным рынком мы видим Европейский союз. За 9 месяцев наш экспорт в ЕС вырос на 10,7%, мы детально разбираем, поставки каких товаров мы можем еще увеличить", - отметила Татьяна Лугина.

Кроме того, одной из главных задач на 2020 год для белорусского легпрома становится освоение китайского рынка. По словам главы концерна, он очень емкий, но закрепиться на нем сложно. "Те предприятия, кому удастся понять тайну китайского рынка, ждет успех. Поэтому Китай мы определяем для себя точкой роста на 2020 год", - сказала Татьяна Лугина.

Что касается внутреннего рынка, то председатель концерна считает, что у белорусских предприятий есть преимущества, которые помогают конкурировать с открывающимися магазинами зарубежных марок, однако им не хватает грамотного продвижения. "Мне кажется, мы до конца еще не освоили инструментарий маркетинговых и пиар-служб, интернет-площадок, социальных сетей. Каналы немного забюрократизированного продвижения через фирменную торговлю, розничные или оптовые сети уже не так привлекают покупателя, особенно молодого", - добавила она.

Сегодня в Минске открылась выставка BelTexIndustry, где свои коллекции представляют более 80 предприятий из Беларуси, России, Украины, Польши, Китая и Пакистана. Среди товаров - ткани, швейные и трикотажные изделия, головные уборы, текстиль для дома, изделия из меха, белье, галантерея, обувь и комплектующие для ее производства, фурнитура, швейные машины и оборудование. Посетители смогут не только оценить последние тренды fashion-индустрии, но также приобрести эксклюзивные дизайнерские ткани и узнать тонкости процесса создания одежды.

К пилотному проекту по маркировке обуви средствами идентификации присоединились 45 предприятий Как пояснила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, пилотный проект поможет адаптироваться белорусским производителям к изменениям на обувном рынке России.

В программе выставки показы более 20 коллекций ведущих дизайнеров Беларуси. Например, ОАО "Свитанок" представит коллекцию спортивной одежды, созданную в сотрудничестве с Надеждой Скардино.

Обширная деловая программа включает в себя консультации и семинары по актуальным вопросам текстильной индустрии, торгово-закупочную сессию с участием крупнейших торговых сетей Беларуси и России.

В нынешнем году выставка-ярмарка готова принять 4 тыс. гостей, оборудованы зоны для переговоров и круглых столов.

Выставка будет работать до 4 октября. Организатор - Национальный выставочный центр "Белэкспо" при поддержке концерна "Беллегпром".-0-

Фото Оксаны Манчук