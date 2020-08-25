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25 августа 2020, 15:53

Предприятия "Беллесбумпрома" готовы обеспечить отечественный рынок упаковкой из бумаги

Фото из архива
Фото из архива

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" готовы обеспечить потребителей страны экологически чистой упаковкой из бумаги, а также с каждым годом наращивать объемы ее производства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна.

"Беларусь избрала четкий курс на поэтапный отказ от полиэтиленовой и пластиковой упаковки путем ее замены на экологически безопасную, в том числе из бумаги. К решению этих задач активно подключился концерн "Беллесбумпром", - отметили в пресс-службе.

Вся производственная деятельность предприятий концерна основана на использовании в качестве основного сырья экологических материалов - древесины и отходов бумаги и картона (макулатуры). В стране создана и постоянно совершенствуется система сбора вторсырья, растет количество заготавливаемой и перерабатываемой макулатуры.

"Беллесбумпром" последовательно реализует политику безотходной переработки древесного сырья по полному циклу, начиная от заготовки древесины на корню до производства готовой продукции: древесных плит, мебели, бумаги, картона и многого другого.

Собранное в стране бумажное сырье перерабатывается в картон и бумагу всевозможного назначения. Это санитарно-гигиенические изделия, гофроящики, обои, тетради, бумажные мешки, упаковка и обертка, картонно-бумажные гильзы, даже кровельные материалы и сотовые заполнители.

"Сегодня предприятия отрасли, несмотря на достаточно непростую ситуацию на рынке бумаги и картона в связи с падением цен, обеспечивают стабильную работу и строят планы на будущее. В приоритете - развитие существующих и создание новых высокотехнологичных производств, ориентированных на глубокую переработку древесного сырья и получение максимальной добавочной стоимости", - рассказали в "Беллесбумпроме".

Как отметили в пресс-службе, с учетом уже имеющихся перерабатывающих мощностей предприятий концерна и ряда иных компаний по производству бумажной упаковки и материалов для нее в настоящее время в Беларуси можно осуществить переход от пластиковой тары к бумажной по разным позициям от 15% до 50%.

Так, существующие в стране производители бумажных пакетов (мешков) и формованных изделий из бумажной массы способны на 30-50% обеспечить замену потребительских полиэтиленовых пакетов, а также около 15% лотков для упаковки яиц. При этом в решении этих вопросов должны быть заинтересованы не только производители упаковки, а все стороны, в первую очередь сами потребители и торговля. Этот процесс постепенно развивается, но, на взгляд экологов, не слишком интенсивно.

Поэтому и мощности производителей бумажной упаковки пока недостаточно загружены. Например, производитель широкого ассортимента бумажных пакетов для пищевых продуктов ООО "Суперпак компани" (Минск) имеет загрузку 30-35% от имеющихся возможностей. Сейчас предприятие может выпускать в месяц 70 млн штук бумажных пакетов. При наличии должного спроса на рынке компания готова оперативно увеличить объемы выпуска бумажной упаковки (мешков и пакетов) в три раза, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции в кратчайшие сроки.

Еще одно предприятие концерна "Беллесбумпром" СООО "Суперпак инвест" (Новоельня, Гродненская область) может ежемесячно выпускать 2,5 млн бумажных мешков для крахмала, цемента, сухих строительных смесей и древесного угля, но пока его мощности загружены менее чем на 50%.

Также и другие предприятия концерна выпускают достаточное количество транспортной упаковки из гофрированного картона широкого ассортимента разнообразных типоразмеров и конструкций с печатью или без печати (для кондитерских изделий, консервов, пресервов и пищевых жидкостей, мясо-молочной, химической промышленности, ламп накаливания, пищевых продуктов, спичек, табачных изделий, моющих средств). В год производится порядка 400 млн кв. м такой продукции. Ежегодно выпускается 60 млн лотков из бумажной массы для яиц и других продуктов.

В производстве бумажной упаковки и материалов для нее задействованы Завод газетной бумаги в Шклове, Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин", филиал Добрушской бумажной фабрики "Герой Труда", ОАО "УКХ "Белорусские обои", филиал "Бумажная фабрика "Красная звезда" ОАО "Светлогорский ЦКК" (Чашники).

"С учетом того, что процесс ухода от полиэтиленовой упаковки в мире будет развиваться далее и спрос на экоупаковку будет расти, реализация проектов в этом направлении будет всегда актуальна", - подчеркнули в концерне.

Как рассказали в пресс-службе, в настоящее время "Беллесбумпром" завершает реализацию проекта c организацией производства мелованных и немелованных видов картона на базе Добрушской бумажной фабрики "Герой труда". Создаваемые мощности по выпуску картона позволят полностью удовлетворять потребительский рынок страны. Ввод объекта будет осуществлен пусковыми комплексами до конца текущего года. Начиная с 2023 года проектом предусмотрено производство ежегодно 170 тыс. т мелованного картона для фармацевтической, полиграфической и косметической отраслей и 30 тыс. т - для упаковочных материалов типа тетра пак.

Кроме того, концерном прорабатываются новые перспективные проекты по созданию дополнительных производств по выпуску упаковочных бумаг и упаковки.

На базе Светлогорского ЦКК помимо наращивания объемов производства целлюлозы прорабатывается установка бумагоделательной машины, на которой из собственной целлюлозы комбинат сможет выпускать бумагу крафт-мешочную, которая применяется для фасовки муки, сахара, сухого молока, комбикорма, цемента, сухих строительных смесей. Производственная мощность машины составит не менее 100 тыс. т в год. Сроки реализации проекта - 2020-2023 годы.

В ОАО "Зеленоборское" в ближайшее время планируется установить дополнительную высокопроизводительную формовочную линию по изготовлению лотков для упаковки куриных яиц из бумаги мощностью около 60 млн штук изделий в год. Это увеличит мощности предприятия вдвое.

"В целом, решая вопросы развития производства бумажной упаковки в Беларуси, решается еще несколько актуальных задач. В первую очередь новые производства - это рабочие места, дополнительные пополнения в бюджет страны и, конечно же, значительная экономия валютных средства на импорт такой продукции от зарубежных производителей", - добавили в пресс-службе.-0-

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