8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" рассчитывают заключить долгосрочные контракты на поставки в США, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Продукция предприятий концерна "Беллесбумпром" становится все более востребованной на рынке Соединенных Штатов Америки. На текущей неделе, с 7 по 12 сентября, концерн принимает делегацию деловых кругов этой страны. В ходе визита американские бизнесмены планируют заключить долгосрочные контракты о сотрудничестве. Рынок США для предприятий "Беллесбумпрома" относительно новый, но весьма перспективный", - сказали в концерне.

Первые поставки мебели и фанеры в США, несмотря на значительное расстояние, себя оправдали и за семь месяцев текущего года увеличились в несколько раз. "Это говорит о том, что при детальной проработке затрат на производство продукции и оптимальных схем поставок экспорт в США может быть выгодным и его нужно развивать. Уверены в этом и американские партнеры. Свой визит в Беларусь они совершают с целью изучения потенциала мебельных и деревообрабатывающих предприятий концерна для долгосрочного сотрудничества и стабильной поставки необходимой для рынка США продукции", - подчеркнули в концерне.

В частности, большой интерес вызывает белорусская мебель и деревянное домостроение. Американская делегация посетит такие мебельные предприятия концерна, как ЗАО "ХК "Пинскдрев", ЗАО "Молодечномебель" и его филиал "Вилейская мебельная фабрика", СООО "ЗОВ-ЛенЕвромебель" в Гродно. Также гости ознакомятся с ОАО "Борисовский ДОК", ОАО "Стройдетали" и производством "Домостроение" РУП "Завод газетной бумаги". Переговоры с руководством концерна "Беллесбумпром" и логистической компании состоятся 10 сентября. Будут обсуждены все детали сотрудничества и организации поставок продукции предприятий концерна в США.-0-