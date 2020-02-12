12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в 2020 году планируют увеличить экспорт на 5%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.
"Концерну доведены ключевые показатели социально-экономического развития. В частности, темп роста экспорта в текущем году должен составить 105%, рентабельность продаж за год - 4% при условии безубыточной работы организаций деревообрабатывающего холдинга", - сказали в пресс-службе.
На этот год разработана отраслевая программа, которой запланирована экономия в сумме Br195 млн и снижение затрат по организациям с госдолей 50% и более на 25%.
Среди важнейших задач "Беллесбумпрома" - завершение инвестиционных проектов в Шклове и Добруше, а также развитие биоэнергетики (создание производств топливных гранул).-0-