Предприятия "Беллесбумпрома" в 2020 году работали устойчиво, несмотря на пандемию - Касько

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в 2020 году работали устойчиво, несмотря на пандемию, сообщил председатель концерна Михаил Касько на итоговом заседании совета концерна, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на сложные эпидемиологические и экономические условия, в январе-декабре 2020 года концерн выполнил все показатели матрицы задач вертикали власти. Отрасль сработала с ростом объемов производства, экспорта продукции, рентабельности продаж, выполнением задач по энергосбережению, отгрузке инновационной, наукоемкой и высокотехнологичной продукции. Не было допущено увеличения складских остатков, они не превышали установленных значений. Вся продукция имела сбыт. Предприятия работали устойчиво и с уверенностью вошли в 2021 год", - сказал Михаил Касько.

Предприятия "Беллесбумпрома" в 2020 году приобрели и переработали 6,3 млн куб.м древесины, что на 600 тыс. куб.м больше, чем в 2019 году. Объем производства продукции вырос по отношению к 2019 году на 4% почти до Br2 млрд. Рентабельность продаж по концерну сложилась на уровне 9%.

Экспорт продукции предприятий "Беллесбумпрома" увеличился на 5% и составил $608,5 млн. Расширилась и география поставок - до 70 стран. В экспорте складывается оптимальный баланс распределения рынков между странами ЕАЭС, Европейского союза и дальней дуги на уровне 36%, 35% и около 30% соответственно.-0-