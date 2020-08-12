Предприятия "Беллесбумпрома" в I полугодии увеличили производство почти на 2%

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в первом полугодии увеличили производство почти на 2%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Благодаря тому, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции предприятия концерна не останавливали полностью свою работу, удалось избежать резкого падения экономических результатов производственной деятельности за первое полугодие в целом. Объем производства вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 2%. Рентабельность продаж составила 7%. Для сравнения, в первом полугодии 2019 года она сложилась на уровне 5,3%", - сказали в пресс-службе.

Первый квартал предприятия завершили с хорошим темпом роста всех показателей. Затем в апреле-мае из-за снижения активности на внешних рынках сбыта в связи с закрытием границ и введением карантинных мер снизились объемы экспорта. "Но восстановить отгрузки получилось уже в июне, они превысили майские объемы на 35,5%. Объемы производства в июне превысили майские на 24,5%. Складские запасы в июне начали активно снижаться и на сегодня не превышают обычных рабочих объемов для возможности оперативно удовлетворить спрос на продукцию", - отметили в концерне.

За шесть месяцев на экспорт поставлено продукции на $269,4 млн - это 94,8% к уровню января-июня 2019-го. При этом в январе-мае было 91,5% к уровню аналогичного периода прошлого года. "По оперативным данным, уже за январь-июль этот показатель составил 97%. По прогнозам, темп роста экспорта по предприятиям концерна на конец августа уже превысит 100%. Таким образом, идет планомерное восстановление прежних объемов экспортных отгрузок. Есть уверенность, что по итогам года экспорт удастся нарастить", - подчеркнули в пресс-службе.

В первом полугодии 2020 года предприятия концерна из общего объема произведенной продукции 71,3% реализовали на внешние рынки. Это почти на 3 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года. География экспортных поставок охватила рынки 56 стран. Доля дальнего зарубежья в общем объеме экспорта продолжает расти и достигла за шесть месяцев 51,8%. Для сравнения, в первом полугодии 2019 года в дальнее зарубежье было реализовано 49,9% экспортной продукции.-0-