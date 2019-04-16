Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-феврале нарастили экспорт в Турцию почти в полтора раза

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-феврале нарастили экспорт в Турцию на 46,4% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.
Отгрузки продукции в Турцию предприятия "Беллесбумпрома" планомерно наращивают уже несколько лет. Так, в 2018 году экспорт организаций концерна в эту страну вырос более чем в два раза и составил $3 млн. Основу экспорта составили бумага и картон ($2,4 млн). Поставлялись также фанера и пиломатериалы.
В пресс-службе отметили, что турецкий рынок для предприятий концерна является одним из наиболее перспективных в Азии и Южной Европе. В настоящее время в качестве перспективного направления рассматривается экспорт мебельной продукции. Эта тема сегодня обсуждается на бизнес-форуме в Турции.-0-
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