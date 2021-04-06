Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-феврале увеличили экспорт на 14,7%

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе - феврале увеличили экспорт продукции на 14,7% по отношению аналогичному периоду 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна.

На внешние рынки за первые два месяца работы в этом году предприятия концерна экспортировали товаров на $112 млн, что на $14,4 млн, или на 14,7%, больше, чем за два аналогичных месяца 2020 года. При этом в январе - феврале 2020 года темп роста экспорта к январю - февралю 2019 года также был существенным - 111,2%.

В текущем году предприятия "Беллесбумпрома" продолжают планомерно наращивать поставки в страны дальнего зарубежья (страны вне СНГ), куда экспортировано продукции на 23,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом отгрузки в ближнее зарубежье также не снижаются, на этом сегменте рынка экспорт вырос почти на 6%.

В числе основных торговых партнеров предприятий концерна традиционно потребители из России, которым экспортировано товаров на $36 млн (на 22% больше), Польши ($17,9 млн, на 11,8% больше), Китая ($13,9 млн, на 71,7 % больше). Всего продукция предприятий концерна экспортируется на рынки 53 стран. Среди них Индия, Египет, ОАЭ, США, Канада, Шри-Ланка и другие.

Из общего объема произведенной продукции экспортировано 76,2% товаров.-0-