Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-сентябре увеличили экспорт продукции в Азербайджан на 39,2%

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт продукции предприятий "Беллесбумпрома" в Азербайджан в январе-сентябре составил $14,9 млн, что на 39,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Наибольший удельный вес в товарной структуре поставок занимают фанера ($4,7 млн), пиломатериалы ($4,6 млн), а также древесные плиты - ДСП и ДВП ($4,2 млн). Кроме того, на азербайджанский рынок поставляются обои, мебель, двери, спички, бумага, картон и другие виды продукции.

С целью наращивания объемов экспорта продукции деревообрабатывающих предприятий в Азербайджан, а также построения новых и продвижения существующих каналов сбыта продукции, в апреле 2018 года между ОАО "Белорусская лесная компания" и ООО "SOSNA" был подписан дилерский договор. Стороны согласовали годовые объемы поставки продукции в период с апреля 2018 года по март 2019 года и ежемесячные объемы выборки, целевой ассортимент продукции (фанера, плиты древесноволокнистые МДФ, ЛМДФ, плиты древесностружечные ДСП и ЛДСП, ламинированные напольные покрытия и спички). За 9 месяцев 2018 года ОАО "Белорусская лесная компания" поставило продукции в Азербайджан на сумму $11,9 млн (на 57% больше, чем за январь-сентябрь 2017 года).-0-