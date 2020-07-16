Предприятия "Белоруснефти" перешли на новый механизм сливо-наливных операций

16 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На предприятиях "Белоруснефти" внедрили эффективную модель загрузки-разгрузки бензовозов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе компании.

Дочерние предприятия компании - "Белоруснефть-Транс" и предприятия нефтепродуктообеспечения в регионах - полностью перешли на новый механизм слива-налива топлива.

Масштабный проект по изменению формата сливо-наливных операций стартовал в объединении осенью 2019 года. Одними из первых его опробовали и внедрили ГП "Белоруснефть-Транс", а также предприятия по обеспечению нефтепродуктами "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" и "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт". Сейчас он применяется во всех территориальных подразделениях компании.

Как уточнили на предприятии, по новой схеме ключевые функции, связанные с загрузкой и разгрузкой транспортного средства, возложены на водителей бензовозов. Ранее в этом процессе были максимально задействованы операторы нефтебаз и автозаправочных станций. "Для реализации проекта водители предприятия "Белоруснефть-Транс" (это более 500 человек) освоили специальность "сливщик-разливщик". Подобный подход позволил достичь значительной экономии времени и ресурсов, повысив производительность труда и эффективность процесса", - рассказали на предприятии.

В компании подчеркнули, что новый формат работы позволяет выполнять технологический процесс с соблюдением всех норм безопасности. Значительно снижена вероятность травмирования персонала при работе на высоте. Внедрены цифровые технологии. "Благодаря нововведению ускорился процесс налива и слива топлива, что позволяет более эффективно использовать освободившийся транспорт для оказания дополнительных услуг сторонним предприятиям и организациям", - отметили в пресс-службе.

Среди преимуществ новой модели - электронные товарно-транспортные накладные. Их использование позволяет оператору АЗС до приезда бензовоза подготовить объект к приемке топлива. "Далее оператор дистанционно, с помощью программного обеспечения и камер видеонаблюдения, отслеживает процесс слива. Для сравнения: ранее оператор около часа находился возле бензовоза. Время, освободившееся за счет сокращения функций, теперь направлено на работу с клиентами АЗС, повышение качества придорожного сервиса и, как следствие, увеличение прибыли", - прокомментировали на предприятии.

По предварительным подсчетам, ожидаемый общий годовой эффект от внедрения этой схемы превысит Br2 млн.

Освоенной в "Белоруснефти" моделью слива-налива заинтересовались коммерческие партнеры компании.-0-