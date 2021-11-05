Предприятия концерна "Беллесбумпром" увеличили экспорт в Россию в 1,5 раза

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации концерна "Беллесбумпром" за январь - сентябрь текущего года экспортировали на рынок России товаров на $207,3 млн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Рынок России по-прежнему остается для предприятий концерна самым близким и приоритетным. Его доля в общем объеме экспорта за девять месяцев текущего года составила 29,6%. Товары поставляются в 68 российских регионов, в том числе в такие географически отдаленные, как Хабаровский и Приморский края, Амурская и Иркутская области, Хакасия и Бурятия. При этом наибольшие объемы экспорта приходятся на Республику Карелия ($30,9 млн за 9 месяцев, что в 3,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года), Московскую область ($24,8 млн - в 1,4 раза больше) и в Москву ($18,5 млн - в 1,3 раза больше)", - отметили в пресс-службе.

В товарной структуре экспорта наибольшую долю занимает мебель (27,3%). Также преобладают древесно-волокнистые плиты (19,2%), бумага и картон (18,9%), целлюлоза (14,6%) и древесно-стружечные плиты (10,6%). Активно экспортируются в Россию белорусские обои, деревянные двери, окна, различная тара, фанера, спички, продукция лесохимии и прочие изделия.

Как подчеркнули в пресс-службе, сотрудничество предприятий концерна "Беллесбумпром" с партнерами из России будет углубляться и далее. Этому будет способствовать подписанный декрет Высшего госсовета "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы".

"В союзных программах четко прописаны механизмы развития единого экономического пространства: формирование объединенных отраслевых рынков, реализация гармонизированной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой и торговой политики. Это говорит о том, что интеграционные связи будут еще более гармонизированы, а торгово-экономическое сотрудничество в Союзном государстве выйдет на новый, более высокий уровень и принесет пользу всем участникам общего рынка товаров и услуг", - считают в концерне.-0-