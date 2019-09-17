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17 сентября 2019, 11:40

Предприятия Минпрома поставляют на экспорт 65% продукции

Фото из архива
Фото из архива

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Министерства промышленности поставляют на экспорт 65% производимой продукции, сообщил министр промышленности Павел Утюпин во время панельной дискуссии "Инвестирование в будущее" на Белорусском промышленно-инвестиционном форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Организации Министерства промышленности оказывают существенное влияние на экономику страны. Свыше 65% продукции мы продаем на экспорт более чем в 120 стран. Организации Минпрома играют важную роль в региональной экономике, в первую очередь - в части обеспечения занятости населения, являясь во многих случаях градообразующими. Поэтому особо актуальны проблемы модернизации машиностроительного комплекса и тема нашей панельной дискуссии - инвестирование в будущее", - сказал Павел Утюпин.

Он подчеркнул, что в современных условиях международная научно-технологическая интеграция знаний и технологий является важнейшим элементом инновационной политики, основная цель которой - освоение и производство конкурентоспособной продукции. "Генераторами инновационных процессов в отрасли являются созданные в холдингах научно-технические центры, обеспечивающие полный цикл работ по созданию новой продукции, включая проектирование, испытание, эксплуатацию и утилизацию. Научно-технические центры МАЗа, БелАЗа, "Амкодора", "Интеграла", МТЗ, "Гомсельмаша" и многих других оснащены современными программными аппаратными средствами проектирования и виртуальных испытаний и способны создавать продукцию мирового уровня, - отметил министр. - Глава государства ориентировал машиностроение искать новые ниши, пробиваться на новые рынки. Мы предлагаем услуги и готовы сотрудничать по многим направлениям, в числе которых создание совместных производств, кооперация в области машиностроения, гарантийное и сервисное обслуживание совместно производимой техники, участие в реализации инвестиционных проектов с рассмотрением возможности вхождения в состав акционеров. В нашей стране создана законодательная база, обеспечивающая все эти возможности".

По словам Павла Утюпина, стратегический приоритет Беларуси - построение умной экономики, ориентированной не только на ресурсные преимущества, но и на высокотехнологичные отрасли, на инновационное развитие. "Успех в реализации поставленных задач во многом определяется оперативностью создания дееспособной системы, позволяющей, с одной стороны, генерировать необходимые знания, а с другой - максимально результативно их внедрять. Данные достижения в сравнительно короткий период становятся достоянием мирового сообщества, информационные технологии обуславливают формирование этих процессов на сегодняшнем этапе. В основе данного подхода лежит организационно-технологическая модель "Индустрии 4.0", применение которой концептуально обеспечивает синхронизацию управления процессом сбора и аналитической обработки данных, а также преобразование информационных потоков и вычислительных ресурсов в соответствии с физическими процессами производства. Результат - значительное увеличение скорости разработки и изготовления изделий, сокращение объема затрачиваемых на производство ресурсов без снижения качества продукции, повышение гибкости и конкурентоспособности производства, возможность изготовления продукции по персональным требованиям покупателя", - рассказал он.

Белорусский промышленно-инвестиционный форум проходит в Минске 17-20 сентября. Это один из крупнейших выставочных проектов в СНГ, который объединяет несколько международных специализированных выставок в области научно-технического развития и современных технологий - "ТехИнноПром", "Профсварка", "Химия. Нефть и газ", "Пластех". Во время мероприятия также пройдут белорусско-японский и белорусско-словацкий экономические форумы, индийско-белорусский деловой и технологический форум. Программа включает международные симпозиумы, конференции, круглые столы по современным технологиям и оборудованию для промышленного комплекса, перспективам развития аддитивных технологий, применения композиционных материалов в нефтехимической отрасли. Состоятся биржа субконтрактов в промышленности, ярмарка инновационных разработок, кооперационная биржа "Наука и промышленность - стратегия инновационного сотрудничества", семинары и презентации.-0-

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