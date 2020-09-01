Председателем Ассоциации белорусских банков избран Владимир Драгун

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Ассоциации белорусских банков избрал председателем Владимира Драгуна, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ассоциации Павел Симонов.

Владимир Драгун родился в 1973 году. Окончил факультет прикладной математики и специальный факультет бизнеса и информационных технологий Белорусского государственного университета, Университет Козьминского (Польша) и Бизнес-школу ИПМ (Беларусь). Опыт работы в банковской системе - более 25 лет.

Работал начальником отдела, заместителем начальника управления в ОАО "Белинвестбанк", исполнительным директором, заместителем председателя правления ЗАО "АКБ "Белросбанк", заместителем председателя правления ОАО "Банк развития Республики Беларусь". С июня 2015 года по март 2020-го возглавлял ОАО "СтатусБанк".

Ассоциация белорусских банков образована в 1990 году с целью координации деятельности кредитно-финансовых учреждений и в настоящее время объединяет 36 банков и организаций. Ассоциация является одним из учредителей и членом Международного координационного совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, заключены партнерские соглашения более чем с 20 банковскими и бизнес-объединениями России, Украины, СНГ, ЕАЭС, Средней Азии и Европы.-0-