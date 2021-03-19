Представитель Беларуси возглавил Департамент энергетики ЕЭК

19 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представитель Беларуси Вадим Закревский назначен директором Департамента энергетики Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

До назначения в ЕЭК Вадим Закревский занимал пост заместителя министра энергетики Беларуси. Он является кандидатом технических наук.

Еще один представитель Беларуси Андрей Авдеев назначен заместителем директора правового департамента ЕЭК. До этого он был заместителем министра юстиции Беларуси.-0-