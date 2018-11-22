Предварительный вариант концепции формирования общего финрынка ЕАЭС представят в Минске в ноябре

22 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Предварительный вариант концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС будет представлен в конце ноября в Минске на заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом сегодня заявил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян на XIII Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция", передает корреспондент БЕЛТА.

Работа над концепцией формирования общего финансового рынка ведется уже около полутора лет. Этим занимаются центробанки стран ЕАЭС совместно с правительствами. "На очередном заседании межправсовета в Минске в конце месяца мы заслушаем отчет о проделанной работе и в первом приближении поймем, как центробанки представляют себе реализацию основополагающих норм документа о формировании общего финансового рынка, как будет гармонизировано финансовое законодательство, какие предлагаются механизмы для увеличения взаиморасчетов в национальных валютах", - сказал председатель Коллегии ЕЭК.

Тигран Саркисян коснулся также темы устранения барьеров и ограничений во взаимной торговле между странами ЕАЭС. Он напомнил, что в "Белую книгу" о препятствиях свободному перемещению товаров, услуг, капитала и рабочей силы в Евразийском экономическом союзе включено на данный момент 66 барьеров. Они снимаются путем реализации соответствующей дорожной карты. Причиной возникновения препятствий Тигран Саркисян назвал несогласованность политик в промышленности, АПК и так далее. Он призвал решать эту проблему путем расширения полномочий наднационального органа.

Важным вопросом евразийской повестки председатель ЕЭК назвал цифровую трансформацию ЕАЭС. Офис цифровых инициатив комиссии получил уже около 30 цифровых проектов от частного бизнеса, шесть инициатив утверждены на высшем уровне.

XIII Международная конференция "Евразийская экономическая интеграция" проходит в Москве 22 ноября. В форуме принимают участие руководители министерств и ведомств, Евразийской экономической комиссии, национальных компаний, представители международных финансовых организаций, научных и деловых кругов государств - участников банка, зарубежные ученые и эксперты. Пленарное заседание посвящено актуальной повестке евразийской интеграции - ее перспективам и стоящим перед ЕАЭС вызовам. Одной из ключевых тем стало формирование единого расчетного пространства ЕАЭС в национальных валютах.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-