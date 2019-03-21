Премьер-министр Грузии ознакомился с белорусской продукцией на выставке в Тбилиси

21 марта, Миснк /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе принял участие в церемонии открытия выставки белорусских производителей Made in Belarus, которая проходит в Тбилиси с 20 по 23 марта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили на предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП).

В церемонии открытия выставки также участвовали заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый, посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов, посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия, председатель Торгово-промышленной палаты Грузии Нино Чиковани, заместитель председателя БелТПП Сергей Набешко, представители госорганов и деловых кругов двух стран. Они ознакомились с белорусской экспозицией и высоко оценили представленную продукцию и услуги. После открытия выставки состоялось заседание грузинско-белорусского делового совета, на котором стороны обсудили пути расширения экономического сотрудничества двух стран.

На время проведения выставки центральный павильон выставочного центра Expo Georgia превратился в "белорусский дом", где свою лучшую продукцию представили свыше 70 компаний. В составе белорусской делегации около 150 представителей предприятий, министерств и концернов. Некоторые из компаний уже работают на грузинском рынке, другие только планируют найти в Тбилиси деловых партнеров.

Впервые на выставке Made in Belarus использован новый логотип, на котором изображен цветок льна, окрашенный в цвета национального флага и вписанный в пятиугольную фигуру, напоминающую государственный знак качества. Лепестки цветка показаны как взявшиеся за руки люди, что отражает идею народного единения и общего труда для укрепления белорусской независимости, самобытности и благосостояния.

"Ежегодное проведение белорусских выставок в Грузии стало доброй традицией и отражает активное развитие сотрудничества двух стран: расширяется спектр поставляемой продукции, открываются магазины с национальными товарами в Тбилиси и Минске. В 2016 году в грузинской столице прошла национальная выставка Беларуси, в 2017 и 2018 годах масштабные белорусские экспозиции были представлены на международной выставке AgroFood в Тбилиси", - отметили в "Белинтерэкспо".

Выставка Made in Belarus организована Белорусской торгово-промышленной палатой при поддержке посольства Беларуси в Грузии, Торгово-промышленной палаты Грузии, мэрии Тбилиси, Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, белорусских министерств и ведомств. Выставочным оператором является предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП.-0-

Фото БелТПП