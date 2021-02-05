Премьер-министры ЕАЭС договорились о механизме применения ответных мер против третьих стран

5 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министры государств Евразийского экономического союза сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы договорились о механизме применения ответных мер против третьих стран. Об этом сообщила во время видеомоста помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, комментируя итоги заседания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Был заслушан доклад о применении ответных мер на таможенной территории Евразийского экономического союза в соответствии со статьей 40 Договора о ЕАЭС, - сказала Ия Малкина. - По данному вопросу также удалось государствам-членам договориться об основных принципах механизма применения данной статьи".

На заседании рассматривались также новые подходы к совершенствованию механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. "Этот вопрос главы правительств согласовали в целом, есть некоторые моменты, которые связаны с применением так называемого права вето: консультации продолжатся по данному направлению. Но в целом были выработаны конкретные предложения по порядку применения этих мер", - добавила помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-