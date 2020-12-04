Премьер-министры ЕАЭС утвердили план по обеспечению работы единого рынка стройуслуг

4 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет сегодня на заседании, состоявшемся в видеоформате, утвердил план мероприятий, необходимых для обеспечения функционирования единого рынка услуг в сфере строительства в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Ранее, в 2014 году, в ЕАЭС был утвержден перечень секторов услуг единого рынка. Этот перечень содержит в том числе и услуги в сфере инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, ремонта объектов капитального строительства. Однако комиссия в ходе мониторинга выявила, что государства союза не обеспечивали полноценное функционирование единого рынка услуг в сфере строительства. В частности, не предоставляли лицам других государств ЕАЭС право на поставку и получение услуг без ограничений, изъятий и дополнительных требований; без дополнительного учреждения в форме юридического лица; на основании разрешения, полученного поставщиком услуг на территории своего государства; с признанием профессиональной квалификации персонала", - констатировали в ЕЭК.

Подготовленный план мероприятий позволит поэтапно решить эту проблему и обеспечить полноценное функционирование единого рынка услуг в сфере строительства в ЕАЭС.

"Документ предполагает разработку и заключение в 2022 году международного договора в рамках ЕАЭС о взаимном признании профессиональной квалификации руководящего технического персонала в сфере строительства, - пояснили в ЕЭК. - Для этого планируется выявить существующие требования к профессиональной квалификации руководящего технического персонала и применить наилучшие международные и национальные практики регулирования этой сферы".

При работе над соглашением (международным договором) комиссия со сторонами договорились об общих подходах к взаимному признанию профессиональных квалификаций руководящего персонала поставщиков строительных услуг. "В частности, документ будет включать признание профессиональных квалификаций без прохождения дополнительных процедур для руководящего технического персонала (главные архитекторы проекта, главные инженеры проекта, технические директора и т.п.); содержать безусловное признание образования и стажа работы. Кроме того, распространение разрабатываемого соглашения на трудящихся из стран ЕАЭС позволит сторонам улучшить условия, связанные со свободой движения рабочей силы, поскольку в настоящее время признание квалификаций для трудящихся Договором о ЕАЭС вообще не предусмотрено", - добавили в пресс-службе.-0-