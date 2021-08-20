Премьер-министры стран ЕАЭС утвердили дорожную карту развития транспортной политики союза

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20 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет, заседание которого прошло 19-20 августа в кыргызском городе Чолпан-Ата с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко, утвердил дорожную карту по реализации транспортной политики на 2021-2023 годы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии."Мероприятия, включенные в документ, развивают положения Договора о Евразийском экономическом союзе по вопросам транспорта и инфраструктуры, с учетом особенностей развития автомобильного, воздушного, железнодорожного и водного транспорта, обеспечивают реализацию задач и приоритетов в этой сфере для интеграционного объединения", - отметили в ЕЭК.Дорожная карта включает более 50 позиций, расставляет приоритеты отраслевого развития интеграции и направлена на сближение законодательного регулирования в странах ЕАЭС. "Так, предстоит работа по развитию смешанных и контейнерных перевозок, организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, - конкретизировали в пресс-службе. - Отдельное внимание уделено цифровизации отрасли. Затронуты аспекты цифровой логистики и развития интеллектуальных транспортных систем, в том числе выработки общих подходов по внедрению электронных транспортных документов".Документом предусмотрены меры по поэтапному снятию до 2025 года ограничений в воздушном сообщении и обеспечению равных (недискриминационных) условий предоставления услуг в области гражданской авиации в государствах-членах. Также будет продолжена работа по комплексному развитию евразийских транспортных коридоров, совершенствованию механизма контроля за движением крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, синхронизации процедур по получению разрешений на перевозки автомобильным транспортом опасных грузов и на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, а также по совершенствованию порядка прохода судов по внутренним водным путям."Включенные в дорожную карту на 2021-2023 годы мероприятия основаны на результатах реализации дорожных карт в период 2018-2020 годов и являются их логическим продолжением для формирования в союзе единого транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг. Их выполнение будет способствовать снятию до 2025 года существующих ограничений при выполнении перевозок всеми видами транспорта", - резюмировали в ЕЭК.-0-