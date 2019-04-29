Принятие указа о цифровых банковских технологиях даст толчок развитию рынка Форекс в Беларуси - Иосуб

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятие указа №148 "О цифровых банковских технологиях" от 18 апреля 2019 года даст толчок развитию рынка Форекс в Беларуси. Об этом заявил старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Положениями указа №148 предусмотрено, что страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие финансовые организации, в том числе форекс-компании, получат доступ к Межбанковской системе идентификации. Сейчас такую возможность имеют только банки и НКФО.

"Подключение форекс-компаний к данной системе, несомненно, даст толчок к дальнейшему развитию индустрии Форекс в стране, поскольку в дополнение к имеющимся способам идентификации это упростит процесс установления отношений с клиентом, избавит клиента от ожидания на обработку документов и от прохождения процедуры удаленной идентификации путем представления фотографий или установления видеосвязи", - подчеркнул Вадим Иосуб.

Межбанковская система идентификации функционирует с 2016 года и позволяет гражданам, единожды пройдя процедуру идентификации при личном присутствии в одном из банков, получать обслуживание в других банках Беларуси в удобное время с использованием персонального компьютера или смартфона без посещения офиса.

Вадим Иосуб напомнил, что международный финансовый бренд "Альпари" уже девять лет работает на белорусском финансовом рынке и стоит у истоков регулирования рынка Форекс в республике. В частности, в начале 2013 года была создана отраслевая ассоциация АРФИН, первым председателем которой стал директор офиса официального партнера "Альпари" в Минске. Ассоциация в сотрудничестве с Национальным банком формировала стандарты корпоративного управления отрасли и нормы по защите прав частных инвесторов. Регулирование рынка началось в 2016 году, тогда же в реестр форекс-компаний Национального банка была включена компания "Альпари Евразия".

Международный финансовый бренд "Альпари", основанный в 1998 году, является крупнейшим форекс-брокером в Беларуси и СНГ и одним из лидеров рынка Форекс в мире. Предлагает широкий спектр инструментов и сервисов для интернет-трейдинга. В настоящее время компании бренда обслуживают более 2 млн клиентов из 150 стран. В 2018 году торговый оборот "Альпари" превысил $1,67 трлн.-0-

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