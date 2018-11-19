Пробный запуск производства двигателей состоялся в "Великом камне"

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония пробного запуска производства двигателей внутреннего сгорания состоялась в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Такая информация размещена на сайте парка, сообщает БЕЛТА.

Завод будет выпускать двигатели для грузовых автомобилей, спецмашин и автобусов. Речь идет о полной мелкоузловой сборке двигателей стандартов Евро-5 и Евро-6. Заявленный ресурс - не менее 1 млн км пробега в зависимости от условий эксплуатации. На начальном этапе объем производства составит 10 тыс. двигателей в год. К 2026 году предприятие выйдет на полную производственную мощность, выпуская до 20 тыс. двигателей в год. Продукция обеспечит потребности белорусских автопроизводителей, а также будет поставляться на экспорт.

Проект реализует ООО "МАЗ-Вейчай". Совместная компания создана двумя предприятиями-флагманами Беларуси и КНР - Минским автомобильным заводом и корпорацией Weichai. Резидентом парка ООО "МАЗ-Вейчай" стало в октябре 2017 года. Строительство завода началось в апреле 2018 года.

В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, руководство Министерства промышленности Беларуси, Минского автомобильного завода, индустриального парка, ООО "МАЗ-Вейчай", Weichai Group. Символический старт производству дали председатель Weichai Group Тан Сюгуан и генеральный директор ОАО "МАЗ" Дмитрий Катеринич, нажав кнопку запуска.-0-