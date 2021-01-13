Продажи молока через БУТБ в 2020 году выросли в 9 раз

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажи молока через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) в 2020 году выросли в 9 раз, реализовано 125 тыс. т сырого коровьего молока категории "Высшая" и "Экстра" на общую сумму Br119 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Молочное сырье наряду со шротом масличных и кормовыми добавками вошло в тройку самых продаваемых видов сельхозпродукции на биржевой площадке. По сравнению с 2019 годом объем продаж сырого молока через БУТБ вырос в 9 раз как в натуральном, так и в стоимостном выражении, а его доля в структуре сделок с сельхозтоварами достигла 12%.

"Биржевые торги сырым коровьим молоком - один из самых успешных проектов БУТБ, направленных на обеспечение равного доступа перерабатывающих предприятий к свободным сырьевым ресурсам. Менее чем за два года был сформирован максимально прозрачный биржевой рынок молочного сырья, насчитывающий более сотни постоянных участников из всех областей страны. Что касается экономической целесообразности применения биржевого механизма, то только за 2020 год дополнительная выручка молокопроизводителей превысила Br1,2 млн. При этом плата за участие в торгах по-прежнему составляет 10 копеек за сделку", - сообщили в пресс-службе БУТБ.

Представители БУТБ считают, что потенциал сырого молока как биржевого товара достаточно высокий, поэтому в текущем году ожидается дальнейший рост этого сегмента. "Первые торговые сессии, состоявшиеся в январе, продемонстрировали значительную активность продавцов и покупателей", - отметили на бирже.-0-