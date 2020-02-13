Продукция АПК Беларуси в 2019 году стала продаваться на 18 новых рынках

13 февраля, Минск/ Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Продукция агропромышленного комплекса Беларуси в 2019 году стала продаваться на 18 новых рынках. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"География экспорта нашей продукции приросла 18 новыми рынками. Всего - 104 страны мира. Удельный вес стран СНГ составляет 85%, европейских - 4%, других стран - 11%. Увеличились объемы поставок молочной продукции, рапсового масла, мяса птицы, овощей, фруктов, картофеля и других продуктов", - подчеркнул глава ведомства.

По его информации, экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в 2019 году вырос по сравнению с 2018-м на 4,5% (до $5,5 млрд). В 2020 году АПК страны планирует увеличить экспорт своей продукции на 4,2% и выйти на сумму, превышающую $5,7 млрд.-0-