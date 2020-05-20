Продукцию деревообработки более чем на 7 млн евро продали на экспортных торгах БУТБ

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продукцию деревообработки на 7,1 млн евро реализовали на экспортных биржевых торгах Белорусской универсальной товарной биржи, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"По итогам торговой сессии на внешний рынок реализована продукция деревообработки на общую сумму 7,1 млн евро. В натуральном выражении объем реализации превысил 91 тыс. куб.м. При этом львиная доля сделок пришлась на пиломатериалы хвойных пород и древесную щепу. Покупателями пилопродукции выступили компании из стран Балтии и Германии, в то время как щепу поделили между собой польские, литовские и эстонские трейдеры", - сказал Роман Янив.

В целом с начала года сумма экспортных биржевых сделок с лесопродукцией достигла 90 млн евро, география продаж охватывает 23 страны. Среди новых перспективных рынков - Китай, куда по результатам трех последних торговых сессий уже реализована пилопродукция на 4 млн евро. "Ранее поставки белорусских пиломатериалов в КНР через биржевую площадку носили спорадический характер, и только в этом году они стали регулярными", - отметил пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо- и сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-