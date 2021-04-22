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Экономика
22 апреля 2021, 12:52

Продвижение белорусских товаров и контроль в сфере торговли - МАРТ о мерах по защите внутреннего рынка

Фото из архива
Фото из архива

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Оксана Константинович рассказала сегодня журналистам о принимаемых в Беларуси мерах по защите внутреннего рынка, передает корреспондент БЕЛТА.

Как проинформировала Оксана Константинович, заседание межведомственной рабочей группы по выработке и принятию мер по защите внутреннего рынка прошло 20 апреля в режиме видео-конференц-связи. В нем приняли участие первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков, представители министерств, концернов, государственных комитетов, облисполкомов и Минского горисполкома.

"Сегодня с учетом локдауна, закрытия границ, введения запретов на экспорт наиболее востребованных товаров и мирового роста цен, в том числе на продовольствие, задача по защите внутреннего рынка имеет чрезвычайно важное значение для экономики. Это комплексная задача всех государственных органов, в компетенцию которых входят вопросы, связанные с ввозом, производством и обращением товаров на рынке. В настоящее время реализуется утвержденный правительством комплекс мер по защите внутреннего рынка на 2021-2022 годы", - сказала она.

Во время заседания рабочей группы детально обсуждались принимаемые меры по сокращению импорта продовольственных товаров, производимых в Беларуси в достаточном количестве. "Речь шла о высокой степени открытости нашей экономики в рамках развития интеграционных процессов. В связи с этим обостряется конкуренция между товарами отечественных и иностранных производителей. Было отмечено, что причиной роста импорта может являться неконкурентоспособность некоторых белорусских товаров прежде всего по цене, а в отдельных случаях и по качеству. Нужно работать над снижением себестоимости, повышением конкурентоспособности производства. Кроме того, необходимо более активное позиционирование отечественной продукции ее производителями, а также комплексный анализ рынка для продвижения товаров с учетом их востребованности и предпочтений покупателей", - отметила замминистра.

На заседании была отмечена и недостаточная работа торговых организаций по продвижению отечественной продукции на потребительском рынке.

"Тенденция снижения доли товаров отечественного производства в общем объеме розничного товарооборота сохраняется на протяжении последних 10 лет. Поэтому одна из ключевых задач сегодня - максимальный режим благоприятствования для наших товаров и производителей внутри страны", - подчеркнула Оксана Константинович.

Она обозначила три основных вектора защиты внутреннего рынка. Прежде всего, это ассортиментный перечень, который является гарантией наличия товаров в продаже в течение всего рабочего дня торгового объекта. Второй вектор - контрольно-аналитические мероприятия, которые направлены на обеспечение соблюдения законодательства в сферах торговли и ценообразования. Эти мероприятия проводятся на постоянной основе.

Третий вектор - установление правил организации торговли, в том числе законодательных норм. МАРТ принял ряд нормативных правовых актов, направленных на совершенствование регулирования торговли. Также министерство разработало рекомендации по обеспечению соблюдения положений доктрины национальной продовольственной безопасности. "В соответствии с этой доктриной оптимистический уровень обеспеченности внутреннего рынка продовольственными товарами отечественного производства составляет 80-85%. В последние годы в Беларуси этот показатель превышал 77%. Рекомендации по реализации доктрины, в частности, предусматривают приоритетную выкладку белорусских товаров в торговых залах магазинов, их визуальное обозначение для покупателей. В этом году мы распространили рекомендации и на интернет-магазины: предлагается обозначать белорусские товары на сайте значком герба или элементом орнамента", - проинформировала замминистра.

"Достижение результатов по защите внутреннего рынка возможно только на условиях взаимовыгодного сотрудничества производителей и субъектов торговли, взаимной заинтересованности в продвижении отечественной продукции. Здесь основная задача МАРТ - сохранить устойчивый баланс между спросом и предложением на потребительском рынке", - резюмировала Оксана Константинович.-0-

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Теги
конференция Министерство антимонопольного регулирования и торговли
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