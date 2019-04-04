Проект документа об отмене указа о лжепредпринимательстве находится на рассмотрении в Администрации Президента

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект нормативного правового акта об отмене указа №488 от 23 октября 2012 года "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств" находится на рассмотрении в Администрации Президента, проинформировали в Министерстве по налогам и сборам, отвечая на вопросы, поступившие к "Большому разговору с Президентом", сообщает БЕЛТА.

Жительница Гомельской области интересовалась, отменен ли данный указ полностью и отменят ли 233 статью Уголовного кодекса, которая касается незаконной деятельности.

В МНС напомнили, что с 19 июля вступает в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь", которым откорректированы положения статьи 233 Уголовного кодекса. Изменения направлены на декриминализацию отдельных составов преступлений и либерализацию уголовной ответственности в сфере предпринимательской деятельности.

"Из составов незаконной предпринимательской деятельности, предусмотренных статьей, исключены составы, устанавливающие уголовную ответственность за занятие запрещенной деятельностью и деятельностью, осуществляемой без государственной регистрации, - уточнили в министерстве. - Указанные нарушения теперь будут рассматриваться только в сфере административной ответственности. В рамках уголовного преследования в отношении незаконной предпринимательской деятельности будет квалифицироваться только предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии)". Размер ущерба для целей квалификации уголовного преступления увеличился в отношении крупного ущерба с 250 до 1 тыс. базовых величин, а особо крупного - с 1 тыс. до 2 тыс. базовых величин.

Кроме того, за указанные преступления размер наказания в виде лишения свободы уменьшен с трех до двух лет.

Вместе с тем, как отмечают в МНС, работа по дальнейшему совершенствованию законодательства об уголовной ответственности будет продолжена при подготовке закона "Об изменении кодексов по вопросам административной и уголовной ответственности", предусмотренного планом подготовки законопроектов на 2019 год.

Как сообщалось, накануне "Большого разговора с Президентом" БЕЛТА провела акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой поступило около 2 тыс. обращений.-0-