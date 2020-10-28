Проект ЕАЭС по поиску вакансий "Работа без границ" планируется запустить в декабре

28 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе в декабре планируется запустить информационный проект "Работа без границ", который позволит гражданам находить вакансии во всех странах ЕАЭС. Об этом сообщил журналистам член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Гегам Варданян сегодня в кулуарах делового форума ЕАЭС "Интеграция: стратегия опережающего развития", передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект находится на этапе завершения, - сказал Гегам Варданян. - Он даст возможность гражданам союза видеть рабочие места, которые есть во всех странах ЕАЭС, а работодателям - видеть соискателей. Это, по сути, объединение всех баз данных".

Министр ЕЭК уточнил, что при работе с этим проектом разглашение или передача личных данных граждан будут исключены. "Его актуальность очень большая, особенно сейчас, в период пандемии, когда возникают сложности с поиском рабочих мест", - отметил он.

"Запуск планируется в конце года, в декабре. Но в принципе государственные структуры уже готовы к запуску. Тестирование проведено", - добавил министр ЕЭК.-0-