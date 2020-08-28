Проект госпрограммы "Цифровое развитие Беларуси" на 2021-2025 годы разработают до 1 октября

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект государственной программы "Цифровое развитие Беларуси" на 2021-2025 годы должен быть сформирован до 1 октября. Такая информация размещена на сайте Министерства связи и информатизации, сообщает БЕЛТА.

Минсвязи планирует, что по госпрограмме будут разработаны типовые платформы "Умный город" и "Умный регион". "Эти платформы должны по итогу стать ядром для развития любого города или региона, базой для аккумулирования всей информации о его жизни, а также разработки и предоставления различных электронных сервисов населению. Планируется, что по результатам адаптации таких платформ с их помощью будет решаться большинство вопросов управления и обеспечения жизнедеятельности населения", - отметили в Министерстве. К числу этих вопросов относятся мониторинг состояния и развития городской инфраструктуры, обеспечение общественной безопасности, развитие бизнес-среды, предоставление жилищно-коммунальных услуг, социальное обслуживание, организация обратной связи с населением.

Министерство инициировало цикл рабочих встреч с представителями государственных органов и экспертным сообществом для углубленной проработки проектов, которые будут включены в госпрограмму. По результатам обсуждения сформированы основные подходы в области требований к региональным типовым платформам, порядку их создания, а также определены ключевые участники данного проекта.

В планах госорганов - разработка отраслевых цифровых платформ. Такие платформы будут представлять собой единое информационное пространство отрасли, которое должно обеспечивать более эффективное управление за счет централизации разрозненных данных и развития на их основе функциональных возможностей различных сервисов.-0-