Проект обновленного закона о таможенном регулировании направлен в Совмин

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители таможенных органов и бизнес-сообщества на заседании общественно-консультативного совета обсудили проект новой редакции закона "О таможенном регулировании в Беларуси", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГТК.

Председатель ГТК Юрий Сенько отметил, что в настоящее время законопроект внесен в Совет Министров и готовится для рассмотрения на весенней сессии парламента, проводятся его обязательные юридическая и криминологическая экспертизы.

В повестке дня заседания также значились вопросы создания электронных таможен, информатизации и корректировки таможенной стоимости, упрощения таможенных формальностей в области международных перевозок грузов, которые способствуют значительному повышению транзитной привлекательности страны.

Как проинформировали в ГТК, сегодня технически реализована возможность подачи в таможенные органы транзитной декларации в электронном виде, ведется активная работа по расширению сферы электронного взаимодействия с заинтересованными министерствами и ведомствами. "В условиях цифровизации экономики состояние и уровень применения информационных технологий в таможенном деле позволяют приступить к реализации концепции создания электронных таможен и таможенных постов. Внедрение новых подходов позволит минимизировать затраты бизнеса, сократить время совершения таможенных операций", - рассказали в пресс-службе.

Ведется также работа в направлении оптимизации и упрощения процедур контроля таможенной стоимости, проводимого таможенными органами государств - членов ЕАЭС. С 1 июля текущего года вступает в силу решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 октября 2018 года №160 "О случаях заполнения декларации таможенной стоимости, утверждении форм декларации таможенной стоимости и Порядка заполнения декларации таможенной стоимости", положения которого позволят исключить излишнюю нагрузку на бизнес и тем самым упростить подходы в части декларирования сведений о таможенной стоимости товаров, снизить издержки субъектов предпринимательской деятельности.

"Только общими усилиями возможно достичь положительного результата, полностью учесть интересы бизнеса в актуальных условиях ведения внешнеэкономической деятельности", - подчеркнул Юрий Сенько.-0-