Проект программы развития конкуренции проходит согласование - МАРТ

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект программы развития конкуренции в Беларуси проходит согласование, сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

"МАРТ разработан проект программы развития конкуренции в Беларуси на среднесрочный период в наиболее актуальных секторах (отраслях) экономики. В данный момент проходит согласование проекта программы с заинтересованными республиканскими органами государственного управления и членами межведомственной рабочей группы, созданной распоряжением премьер-министра от 22 марта 2017 года №100р. Прорабатываются поступившие во время согласования предложения", - сказал Иван Вежновец.

Как сообщалось ранее, программа развития конкуренции определит приоритеты и основные направления конкурентной политики страны. С целью ее разработки проводился анализ законодательства для выявления норм, ограничивающих конкуренцию в отдельных видах и сферах деятельности. В 2019 году было заключено соглашение с Международной финансовой корпорацией по оказанию технической помощи для написания этой программы.-0-

Комиссия МАРТ за I квартал установила четыре факта нарушения антимонопольного законодательства Значительная часть заявлений рассматривается по вопросам злоупотребления доминирующим положением, а также ограничивающих конкуренцию актов и действий государственных органов.

МАРТ выдал 71 предупреждение об устранении антимонопольных нарушений Об этом сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке