Проект соглашения об общем рынке газа разработан в ЕАЭС

26 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проект соглашения об общем рынке газа разработан в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Проект соглашения об общем рынке газа ЕАЭС разработан Российской Федерацией и представлен в Евразийскую экономическую комиссию. Об этом сообщил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на заседании Комитета по вопросам устранения разногласий и спорных ситуаций и обеспечения свободы перемещения товаров в ЕАЭС, которое прошло 26 апреля в штаб-квартире комиссии", - проинформировали в пресс-службе.

Как отметил глава Коллегии ЕЭК, документ уже направлен в страны союза. "Совет Комиссии просил ускорить внутригосударственное согласование проекта соглашения, так как этот вопрос будет вынесен на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Ратифицировать соглашение планируется в следующем году", - сказал Михаил Мясникович.

Департамент энергетики ЕЭК уже подготовил детальный план-график по согласованию документа. "Вместе с тем было отмечено, что проект необходимо дополнить едиными правилами доступа к газотранспортным системам, которые пока российской стороной не представлены", - указали в ЕЭК.

Также на заседании комитета были рассмотрены оставшиеся разногласия по проекту соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. "В настоящее время у сторон нет единого мнения по объектам отслеживания, видам транспорта, которыми они перевозятся, условиям применения отслеживания перевозок, а также о составе сведений, содержащихся в пломбах", - констатировали в пресс-службе.

"С учетом поручения Совета ЕЭК о подготовке соглашения к подписанию в II квартале текущего года нам необходимо ускорить согласование позиций. Подписание соглашения позволит нам значительно упростить перемещение грузов как транзитом, так и во взаимной торговле", - подчеркнул Михаил Мясникович.

"Участники заседания в целом поддержали редакцию статьи проекта соглашения о составе сведений, которые должны содержаться в навигационных пломбах, доработанную ЕЭК с учетом предложений Государственного таможенного комитета Беларуси и Федеральной таможенной службы России. При этом порядок операций по наложению и снятию навигационных пломб, включая порядок передачи в навигационную пломбу документов и сведений, предложено определять ЕЭК либо законодательством государств союза, - добавили в пресс-службе. - Также, понимая необходимость эффективного взаимодействия национальных операторов систем отслеживания перевозок, предложено рассмотреть вопрос подготовки соответствующего соглашения между ними".

Кроме того, обсуждалось обеспечение фитосанитарной безопасности территории союза от проникновения и распространения вирусов коричневой морщинистости плодов томатов, мозаики пепино и пятнистого увядания томатов. "Торговля должна осуществляться на принципах взаимного уважения и на конкурентной основе, нужно исходить в первую очередь из этого. В то же время нужна системная работа в этом направлении. Совет руководителей фитосанитарных ведомств должен вести работу на регулярной основе и собираться не реже одного раза в месяц", - предложил председатель Коллегии ЕЭК.-0-